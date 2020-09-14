وقال فادى خفاجة خلال رسالته :"طيب ايه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبدلله بعد العمر ده كله مشتغلش فى مسلسل واتنين وتلاتة مين اللى يشتغل يا ولاد المهنة والاصول ". ناشد الفنان فادى خفاجة منتجي وخرجي مصر بتشغيله برسالة مؤثرة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". واضاف خفاجة :" ممكن اتحدى اى مخرج واى شركة انتاج بكفاءتى ودراستى وعمرى وخبرتنى " وتابع فادى خفاجة :" والله العظيم لو قالولى بطلها لبطلها .. مشكلتى انى واثق فى نفسى بفضل الله وربنا الحكم والعدل .. ومطرح ما ترسى ندوقلها" يذكر أن فادى خفاجة، عَرَفَهُ الجمهور، من خلال دوره فى مسلسل "يوميات ونيس" أمام النجم محمد صبحي.

يذكر أن فادى خفاجة، عَرَفَهُ الجمهور، من خلال دوره فى مسلسل "يوميات ونيس" أمام النجم محمد صبحي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو أنا مشتغلتش مين هيشتغل ولا عايزني أبطل تمثيل .. رسالة مؤثرة من فادى خفاجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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