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مي الغيطي تودع آخر أيام الصيف بـ كاش مايوه لبني

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نشرت الفنانة مي الغيطي صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت مي الغطي في الصورة بكاش مايوه لبني وعلقت قائلة : " اخر ايام الشموسة . 

يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".
وكانت كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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