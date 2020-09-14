وظهرت مي الغطي في الصورة بكاش مايوه لبني وعلقت قائلة : " اخر ايام الشموسة . يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي". وكانت كشفت مي الغيطي عن حصولها على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في مجال علم النفس، وبدا عليها التأثر هي ووالدتها التي كانت تغالب دموعها بسبب سعادتها بتخرج أصغر بناتها. نشرت الفنانة مي الغيطي صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مي الغيطي تودع آخر أيام الصيف بـ كاش مايوه لبني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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