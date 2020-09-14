محمد سامي ينشر صورة رومانسية مع زوجته مي عمر

نشر المخرج محمد سامي، صورة له مع زوجته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد سامي برفقة زوجته مي عمر بإطلالة رومانسية وعلق قائلًا :"with lo2lo2 on set ".



وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مع عدد من نجوم الفن.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.