أول يوم بالدراسة.. علا رشدي تحتفل بدخول ابنتها المدرسة

نشرت الفنانة علا رشدي صورة تجمعها مع ابنتها عبر خاصية الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت علا رشدي وهي تودع ابنتها في اول يوم دراسة لها وعلقت قائلة : " حبيبة قلب ماما دخلت المدرسة " .

وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزوا