من التضامن إلى الإعتذار..التفاصيل الكاملة لأزمة الإعلامية رضوي الشربيني

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع عقب إحالة المذيعة رضوى الشربيني الي التحقيق، على إثر دعوتها عبر برنامجها "هي وبس" الفتيات لارتداء الحجاب ووصف الفتيات غير المحجبات ب "الشيطان".

وترصد "دوت الخليج" التفاصيل كاملة في قضية المذيعة رضوى الشربيني التي آثارت عضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

تصريحات مثيرة:

تعود أحداث أزمة المذيعة رضوى الشربيني الي حلقة الأسبوع الماضي من برنامجها "هي وبس" المذاع على فضائية "سي بي سي"، حيث طالبت كل من ترغب في خلع الحجاب، بالعدول عن قرارها، قائلا: "اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وأضافت الشربيني "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي أحسن عند ربنا".

حقوق المرأة:

اعتقد الحقوقيون أن تصريحات المذيعة رضوى الشربيني بمثابة تشجيع للمتحرشين بالتحرش بغير المحجبة، وأنه تصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة.

ونشرت الحقوقية نهاد أبو القمصاي، وهي إحدى أبرز الأسماء في عالم حقوق الإنسان والمرأة في مصر، إن كانت الشربيني تحاول مغازلة الإسلاميين الذين يسيطرون على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، أو تحاول جذب الانتباه وخلق "تريند" جديد؟

رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس:

فيما أكد صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، أنه سوف يتم استدعاء رضوى الشربيني خلال هذا الأسبوع للتحقيق معها، حول الشكاوى المقدمة بشأن تصريحاتها.

تضامن عبد الله رشيدي:

أعرب الداعية عبد الله رشدي تضامنه مع الإعلامية رضوى الشربيني، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "شاهدت مقطعا للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشد على يد نسائنا المحتجبات، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه".

أضاف: "‏كلمات حق جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكن بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلة على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها".

اعتذار رضوى الشربيني:

اعتذرت الشربيني عن تصريحاتها، وقالت "أعتذر عن كلامي عن غير المحجبات، وقد بالغت في الكلام، وأعتذر عما قلته وفهمه البعض بأنني أتهم السيدة غير المحجبة بأنها سيدة مش كويسة، ولو هذا قصدي يبقي أنا ست مش كويسة لإني غير محجبة".