وصول احمد فهمي لزيارة مركز الأورام بالفيوم (صور)

وصل النجم احمد فهمي، منذ قليل لمركز الأورام بالفيوم وذلك لدعم مرضي السرطان وذلك برفقة احمد درويش مدير أعماله.
وكان في استقباله دكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس الإدارة مركز الأورام ودكتور مصطفي ثابت نائب رئيس مركز الأورام ورئيس التحرير التنفيذي لموقع دوت الخليج.
وكان مؤخرا تعاقد النجم أحمد فهمى، رسمياً على بطولة مسلسل جديد من 7 حلقات للعرض على منصة watch it خلال الفترة المقبلة، لينضم إلى نجوم المنصة الذين تم التعاقد معهم مؤخراً وعلى رأسهم أمير كرارة، حيث يبحث فهمى عن الفكرة التى يقدمها فى العمل دون اشتراط أن تكون كوميدية على أن يستقر عليها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يذكر أن آخر أعماله مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع ويزو وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية هذا العام.
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