بإطلالة صباحية.. أحدث ظهور لسمية الخشاب عبر الإنستجرام

تحرص الفنانة سمية الخشاب، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بالصورة مرتدية فستان أبيض والقت التحية الصباحية علي محبيها وكتبت : صباح الخير علي أحلي فانز.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

