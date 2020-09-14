يومك إيجابى.. شاهد أحدث فيديو لياسمين نيازى

نشرت ياسمين نيازي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، مقطع فيديو جديد لها.

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وكانت طرحت المطربة ياسمين نيازي، أغنية جديدة لها في عيد الحب بعنوان "كلام الحب".

تم تسجيل الأغنية باستديوهات صوت الحب، وحضرت ياسمين بصحبة مدير أعمالها سيكا سمير "كلام الحب" من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي وتوزيع أنور عمرو وإنتاج ماستر جروب وهندسه صوتيه خالد رؤوف، وتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب، من إخراج هاني كامل، ويتم طرحها احتفالا بالفلانتين على جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

وتعيش "ياسمين" حالة من النشاط الفني هذه الفترة كما تستعد لإحياء العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.