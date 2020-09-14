إسلام غالي يطرح كليب أغنية هرمونات.. فيديو

طرح المطرب الشاب إسلام غالي، فيديو كليب لأولى أغنياته "هرمونات" كلمات محمد نصار، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عادل، والفيديو كليب إخراج محمد القاضي. جاءت فكرة الأغنية حول الغيرة، والمشاكل الزوجية التي شاع تبريرها مؤخرا بـ"تغير الهرمونات"، وقدم المخرج محمد القاضي فكرة الأغنية في كليب أشبه بالفيلم القصير، الذي احتوى على عدد من الاستعراضات.

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