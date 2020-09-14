فيديو تفاصيل وموعد زفاف أمير شاهين وخطيبته تتحدث عن علاقتها بإلهام شاهين

خطوبة أمير شاهين شقيق إلهام شاهين مازالت محط اهتمام عدد من الجمهور، خاصة وأنه من المعروف عن أمير عزوفه عن الارتباط منذ فترة طويلة بعد وفاة حبيبته الأولى الفنانة ميرنا المهندس منذ 5 سنوات.

تعليق أمير شاهين على خطوبته من منة جاب الله

وتجاوز أمير شاهين أحزانه، وأعلن خطوبته رسميًا من المونتيرة منة جاب الله، قبل أيام قليلة، وتحدث أمير عن قصة حبه لها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، وأكد أمير أن علاقة عاطفية جمعته بمنة قبل فترة طويلة، حيث أشاد بها وقال: "دوت الخليج إنسان طيبة وجميلة ورائعة، وقررنا نسرع الجواز والحفل دا كان قراءة الفاتحة والخطوبة".

موعد زواج أمير شاهين

كما كشف الفنان المصري عن موعد حفل الزفاف، حيث أوضح أنه من المقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل، ولفت إلى أنه وخطيبته لم يستقرا بعد على مكان إقامة الحفل، خاصة في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، وألمح أن الزفاف سيقتصر على أعداد معينة والأصدقاء المقربين فقط حرصًا على اتباع الإجراءات الاحترازية.

علاقة إلهام شاهين بخطيبة شقيقها الأصغر

وعن رأي الفنانة إلهام شاهين في ارتباط شقيقها بمنة جاب الله، قال أمير إن إلهام كانت أكثر شخصية داعمة لفكرة ارتباطه وكانت سعيدة بهذا القرار، وتابع: "دوت الخليج بتحب منة وعارفاها وكانت بتتمناها لي.. وأنا عمري ما هبعد عن إلهام".

من جانبها علقت منة جاب الله في نفس المداخلة، على ارتباطها بأمير شاهين، وأكدت أنها كانت صديقة له ولشقيقته إلهام شاهين منذ مدة طويلة وتطور الأمر إلى ارتباط رسمي بأمير، كما أشادت بإلهام شاهين وقالت: "بحس إنها والدة أمير.. وهي الكبيرة بتاعتنا، وفي حنية وحب فظيعة".

الجدير بالذكر أن أمير شاهين احتفل بخطوبته يوم الخميس الماضي في الساحل الشمالي، بحضور أسرته وعدد من النجوم من بينهم هالة صدقي وسلوى خطاب وهنا شيحة وبوسي شلبي، وحرص كل منهم على نشر صور وفيديوهات من الحفل، وتهنئته بارتباطه أخيرًا بعد سنوات من رفضه خوض تلك التجربة.

فيما عبرت إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بخطوبة شقيقها الأصغر أخيرًا، بعد سنوات من عزوفه عن الارتباط، فنشرت على انستجرام، عدة صور من الحفل وعلقت عليها قائلة: "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك، ويفرح قلبك ويفرحني بولادك يا أغلى الناس"، لتتلقى التهاني من عدد من النجوم من بينهم إيمان العاصي وبدرية طلبة ومنة فضالي.