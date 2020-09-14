حياة الفهد تخوض سباق رمضان 2021 بمسلسل "عرش الطاووس" وهذه التفاصيل

حياة الفهد تخوض سباق رمضان 2021 بمسلسل "عرش الطاووس".. فبعد نجاح مسلسل "أم هارون" الذي عرض في رمضان 2020، قررت النجمة الكويتية حياة الفهد المنافسة في رمضان 2021، بجزء جديد من العمل، لكنه يحمل عنوان "عرش الطاووس"، والذي كشفت عن تفاصيله بالأمس عبر حسابها على انستجرام.

حياة الفهد تخوض سباق رمضان 2021 بمسلسل "عرش الطاووس"

ونشرت حياة الفهد عبر انستجرام، صورة من سيناريو العمل الجديد وأعلنت عن استعدادها لبدء التحضير للمسلسل الجديد الذي يعد استكمالًا لمسلسل "أم هارون"، وعلقت الفهد على الصورة قائلة: "توكلنا على الله العلي القدير (عرش الطاووس) سنذهب إلى عالم مختلف مشوق ومعالم جميلة بلمسات إخراجية جميلة من المخرجة هيا عبد السلام ونجوم من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين الأحباء على قلبي وأيضًا نجوم من العراق الحبيبة".

معلومات عن "عرش الطاووس"

وأكدت حياة الفهد أنه يجري العمل حاليًا على ترشيح باقي أبطال العمل، والمقرر الإعلان عن اسمائهم في الفترة المقبلة، وأضافت: "سنعلن عن أبطال العمل خلال الأيام القادمة ونسأل الله التوفيق للجميع.. رمضان 2021"، ويبدو أن العمل لم يتوقف على إنتاج جزئين فقط منه، حيث أن الفنانة الكويتية أرفقت تدوينتها بجملة "سلسلة أجزاء أم هارون" وهو ما فسره المتابعين بأنه ربما يكون هناك أكثر من جزء قادمين في حالة نجاح الجزء الثاني.

وتم اختيار المخرجة هيا عبد السلام، خلفًا للمخرج المصري ماندو العدل، لتولي إخراج الجزء الثاني من مسلسل "أم هارون" الذي يحمل عنوان "عرش الطاووس"، والعمل من تأليف علي شمس ومحمد شمس وإشراف عام يوسف الغيث.

وتلقت حياة الفهد التهاني والمباركات من قبل عدد من جمهورها، الذين توقعوا نجاحًا مماثلًا لهذا العمل، على غرار الجزء الأول منه.

تفاصيل مسلسل "أم هارون"

الجدير بالذكر أن مسلسل "أم هارون" بطولة حياة الفهد وأحمد الجسمي وفخرية خميس وفاطمة الصفي وسعاد علي وعبد المحسن النمر وألاء شاكر ومحمد جابر ومحمد العلوي، وتأليف محمد شمس وتدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي حول امرأة من الطائفة اليهودية تعيش في إحدى القرى الكويتية بعد وفاة نجلها وزوجها.

والجزء الأول من المسلسل لاقى نجاحا كبيرا إلا أن أجواء العمل لم تسلم من الخلافات بين المخرج ماندو العدل وبعض الأبطال وفي مقدمتهم حياة الفهد، حيث بدأت الأزمة حينها بتدوينة للمخرج المصري على حسابه بفيسبوك، والتي أعلن بها تصدر المسلسل لمواقع التواصل الاجتماعي في الخليج، واعتبر ذلك حدثاً لأول مرة في الأعمال الدرامية الخليجية، وهو الأمر الذي استفز نجوم العمل وجمهورهم بسبب نسبه هذا النجاح لنفسه فقط.