رؤى الصبان ترد على منتقديها وتكشف سبب ابتعادها عن ابنتها لفترة شهر

رؤى الصبان ترد على منتقديها بعد حصولها على شهادة تقدير من مؤسسة دبي للإعلام تقديراً "لجهودها المبذولة ضمن الصفوف الأمامية أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا" وتكشف سبب اضطرارها الإبتعاد عن طفلتها لفترة شهر.

تكريم رؤى الصبان وردها على منتقديها

وفي التفاصيل، فإن الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان إرتأت مشاركة متابعيها على انستغرام فرحتها بشهادة تكريم بإسمها قدمتها لها مؤسسة دبي للإعلام- قطاع الإذاعة والتلفزيون وذلك "تقديراً لجهودها المبذولة ضمن الصفوف الأمامية أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا ولدورها المتميز في نقل الأحداث والمستجدات المصاحبة لتفشي الوباء مما كان له بالغ الأثر في تحقيق الرسالة الإعلامية المشرفة" وفق ما تضمنته شهادة التكريم لها.

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وأعربت رؤى الصبان عن اعتزازها الكبير بهذا التكريم فعلقت في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام كاتبة :"شكراً لكل الدعم بيتي ومؤسستي الغالية @dubaimediainc فخورة بانتمائي لها، شكرا المدير التنفيذي سعادة أحمد المنصوري على دعمه الدايم للإعلامين وتقديره لهم".

هذا التكريم دفع بأحد المتابعين الى توجيه انتقاد لرؤى الصبان والتشكيك بمضمونه حيث كتب لها عبر انستغرام "ما شفناك بالصفوف الأمامية ليش الكذب"، الأمر الذي استفز رؤى الصبان لترد عليه وتكشف ما عايشته من صعوبات وفراق عن ابنتها "شيخة" أثناء تقديمها برنامجها خلال فترة الحجر الصحي الإلزامي الذي كان مفروضاً للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

رؤى الصبان كشفت بأنها اضطرت للإبتعاد عن طفلتها لمدة شهر كامل اثناء تقديمها برنامجها خوفاً من نقل فيروس كورونا لصغيرتها في حال أصيبت به أثناء ممارستها لعملها كإعلامية حيث إرتأت عدم إيقاف نشاطها في تلك الفترة بغية إيصال رسالتها الإعلامية والترفيه عن الجمهور في وقت الحجر الصحي.

وكتبت في ردها على أحد المنتقدين لها :"لما كان الحجر الصحي وكنتو انتوا في بيوتكم ومحد كان يشتغل ويداوم، كانوا الإعلاميين والفرق الطبية والشرطة يشتغلون"، مضيفة "بالنسبة لدوري كان عندي برنامج يومي يرفّه عنكم عشان ما تملون في الحجر".

وتابعت :"كنت مخلية بنتي عند ماما، وانحرمت منها مدة شهر عشان خفت اعادي إذا لقطت شي"، مؤكدة أنها لأول مرة تتحدث عن ابتعادها عن ابنتها طيلة هذه المدة، مضيفة "ليش في ناس يحبون يحبطون الواحد،، تتوقعون مشكلة نفسية يبالها علاج".

برنامج رؤى الصبان "آخر الكلام"

رؤى الصبان، كانت قد قدمت برنامجها "آخر الكلام" طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة تلفزيون دبي، والذي حظي بنسبة مشاهدات عالية.

يشار الى ان رؤى الصبان دوت الخليج زوجة الإعلامي السعودي حمود الفايز، ورزقت منه بطفلتها الأولى هذا العام.