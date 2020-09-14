‏ ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي بدون حفل زفاف :"دعواتكم لنا بالتوفيق"

زواج ديانا كرزون من الإعلامي الأردني معاذ العمري حيث أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مساء اليوم دخولها للقفص الذهبي من العمري من دون إقامة حفل زفاف وفق تدوينة لها عبر الفيسبوك، واعتذرت من كل المقربين منها بسبب عدم دعوتهم التزاماً منها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ديانا كرزون تحتفل بزواجها اليوم

ديانا كرزون تستعد إذاً مساء أمس لدخول القفص الزوجي بعد عقد قرانها قبل أشهر قليلة من من الإعلامي الأردني معاذ العمري وأكدت الخبر لمتابعيها بنفسها عبر حسابها على فيسبوك، معتذرة لكل أحبائها والمقربين منها بعدم إقامة حفل زفاف ودعوتهم بسبب التزامها بقوانين الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت في تدوينتها :"بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..".

ديانا كرزون دعت بأن يتمم الله زواجها على خير ، وتابعت قائلة :"احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.."، وتمنت من الجميع الدعاء لها مع زوجها بحياة زوجية سعيدة مضيفة :"كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة".

وفي نفس السياق، ذكرت المعلومات الصحافية بأن حفل زواج ديانا كرزون سيقتصر على حضور أفراد العروسين بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

خطوبة ديانا كرزون مع بداية العام

ديانا كرزون كانت قد أعلنت خطوبتها في بداية السنة الحالية بحفل أُقيم في المنزل بحضور شقيقاتها ووالدتها وبعض المقربين من العائلة وأقارب العريس.

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وأكدت ديانا كرزون في تصريحات لها مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" أن هناك سيناريوهات لهذا الحفل، وأولها ان تتزوج بدون حفل زفاف أو عرس بسبب أزمة فيروس كورونا أو تكتفي بجلسة تصوير بفستان الزفاف فقط، او إقامة حفل زفاف مصغر تدعو إليه 10 أشخاص فقط، وقد عقد الإعلامي معاذ العمري قرانه على الفنانة الاردنية ديانا كرزون في شهر فبراير الماضي وسط احتفال كبير تداول العديد من مستخدمي وسائل الاواصل الاجتماعي صوره.