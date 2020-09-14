نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تترأس الاجتماع التنظيمى للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأست الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاجتماع التنظيمى للجنة العليا للتراث الثقافي غير المادي لوضع الاطر العامة لعملها والخاصة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية.

وذلك وفقا للأربعة مراحل التى تم اعتمادها وهى الجمع ، التوثيق، الصون وتعظيم الاستفادة منه.

وخلال الاجتماع قالت عبد الدايم إنه ولاول مرة يتم تأسيس وحدة مركزية لصون التراث غير المادى وذلك تفعيلاً لاتفاقية منظمة اليونسكو التى وقعت عليها مصر عام 2003، واشارت الى ثراء مصر بالكثير من مفردات التراث الغير مادي التي تثبت ريادتها وتشكل جزء من هويتها المتفردة.

وأضافت أن اللجنة تعمل على تنفيذ استراتيجية واضحة توحد الجهود وتنسق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع العاملة في المجال لحماية وصون التراث غير المادى وتحقيق الاستثمار الامثل له.

وكما انها اوضحت أن مصر نجحت في السنوات الاخيرة في تسجيل عناصر تاريخية تنتمى الى التراث غير المادى المصرى في قائمة الصون العاجل بمنظمة اليونسكو هى لعبة التحطيب ودمية الاراجوز كما شاركت في تسجيل ملف النخلة مع مجموعة من الدول العربية الشقيقة.

وكانت وزيرة الثقافة قد شكلت لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافي غير المادي بمصر في ضوء الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن من قبل منظمة اليونسكو وإعداد خطط العمل لتنفيذها ، الى جانب متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات التي وقعتها مصر فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي ، وكذلك اتفاقيات تعزيز أشكال التعبير الثقافي واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها ، بالاضافة الى وضع خطة سنوية لإعداد الملفات المزمع تسجيلها على قوائم اتفاقية 2003 ومشروعات الصون العاجل والمساعدات الدولية.

بما يتوافق مع أحكام الإتفاقية ، وكذلك التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة بغرض تبادل الخبرات وفقا للقواعد الواردة في بروتوكلات التعاون الموقعة معها ، وإعداد التقرير السنوي للجهود الوطنية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز أشكال التعبير الثقافي بجمهورية مصر العربية ، الى جانب رفع التقارير التي تعدها وحدة صون التراث الثقافي غير المادي إلى الجهات ذات الإختصاص بعد مراجعتها وتدقيقها واعتمادها في شكلها النهائي.

ومتابعة أعمال وحدة صون التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة وتذليل العقبات لأداء مهمتها بالتنسيق مع جهات الإختصاص ، وبحث سبل تعظيم الإستفادة من الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي وإعتماد البرامج التنفيذية التي تحقق هذا الهدف مع اعتبار هذه اللجنة الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لتطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشان .

يشار ان اللجنة التى تم تشكيلها تضم فى عضويتها كل من رئيس أكاديمية الفنون ، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية ، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم ، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، رئيس لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة وخمسة من خبراء التراث غير المادي وممثلون من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حفظ وصون التراث .