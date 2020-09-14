نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة " لا تستسلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت المطربة أصالة لأغنيتها الجديد والتي تحمل اسم " لا تستسلم". حيث شاركت جمهوره بكوبلية من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت قائله :" باقي يوم واحد أغنية لا تستسلم". وفي سيلق آخر سيطرح ألبوم "لا تستسلم" غداً ١٥ من سبتمبر الجاري، ويتضمن الأغاني "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني ،وآخر أعمال أصالة أغنية "جيتني مكسور" التي طرحتها مؤخراً عبر قناتها على" يوتيوب".



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصالة تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة " لا تستسلم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.