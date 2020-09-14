إسلام إبراهيم ل"الفجر الفني": العمل مع يحيى الفخراني مدرسة.. وسأظهر بلوك مختلف معه

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وكشف "إبراهيم" فى تصريح خاص ل"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته فى "نجيب زاهى ذركش"، حيث قال"أجسد شخصية "سعيد"، وهو ابن الفنان يحيى الفخرانى بس مش عايش معه، وبيشتغل عامل بيقطع التذاكر فى السينما".
وتابع"الدور مختلف تماماً عن ماقدمته من قبل من حيث المضمون واللوك الخاص بيه، الناس هتشوف حاجة جديدة ومختلفة تماماً".
وأشار أنهما سيبدأوا تصوير المسلسل فى شهر أكتوبر القادم، وسيتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، مشيراً إلى أن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم وهم"هالة فاخر، انوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى"، ومن إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال، ويقع في إطار اجتماعى يتضمنه مشاهد كوميدى.
يذكر أن أخر أعمال إسلام إبراهيم مشاركته فى مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، زينب غريب، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عمر الشناوي، محمد عادل، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي، إخراج كاملة أبو ذكري.
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