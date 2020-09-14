عمر الشناوي يستعين برأي جمهوره في صوره الجديدة

شارك الفنان عمر الشناوي، متابعيه بصور جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق عمر الشناوي على الصورة قائلا: "نظرة المفكر 1 ولا 2 ".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- الاتنين حلوين

- حلوه النظره

- 2 احلي

يذكر أن أحدث أعمال عمر الشناوي، مسلسل "ليه لأ" وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.

ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.