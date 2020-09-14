أحمد فهمي بعد جولة مركز أورام الفيوم: لو الأهلي كسب الدوري هجي احتفل مع اللاعيبة (صور)



أكد الفنان أحمد فهمي، أنه سيقوم بعدد من الزيارات مع أصدقائه لمركز أورام الفيوم، ومازح الحضور قائلا: "وعد لو الاهلي كسب الدوري هجي احتفل مع اللاعيبة ونزور المركز". وقام بجولة المركز بصحبة الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الادارة، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مجلس الادارة ، والمحاسب احمد عرندس امين الصندوق، الاستاذ محمد باهي المدير الاداري والمالي.

وفاجئ فهمي، بعد الجولة إدارة المستشفي بطلبه للتبرع ورفض اعلان المبلغ للحضور. وأعرب عن سعادته البالغة بوجود هذا الصرح الطبي الكبير في محافظة الفيوم، لخدمة اهالي محافظات شمال الصعيد، والمجهود المبذول من مجلس ادارة والعاملين به من اطباء وموظفين، بعد الانجازات التي تحققت داخل المركز، من تشغيل العيادات الخارجية ووحدة العلاج الكيماوي، ووحدة حرق أورام الكبد، والاشعة التشخيصية "الماموجرام"،والاشعة المقطعية وحدة العلاج الاشعاعي.



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