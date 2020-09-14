شاهد.. منزل مها أحمد بعد تعرضه للغرق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمنزل الفنانة مها أحمد بعد تعرضه للغرق.

كانت الفنانة مها أحمد أعلنت غرق منزلها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام ". وكتبت مها : "بيتي خرب ماية ومش عارفين ايه السبب، سترك يارب". وكان مسلسل "رسايل" احدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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