بنشر صورة.. ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكريات والدتها عبر انستجرام

استعادت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي ذكريات والدتها بنشر صورة للفنانة الراحلة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام "،ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

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