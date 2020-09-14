ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن في المكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم، ما جعل إطلالتها مميزة.

كما رفعت شعرها البني القصير بطريقة جذابة للتناسب مع إطلالتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من منزلها.. شاهد ريهام أيمن في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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