سمسم شهاب ينفي انضمامه لفريق لجنة تحكيم مسابقة "مواهب أون لاين"

وأوضح "شهاب" في بيان له أنه لم يتم تبليغه من الجهات المسوؤلة عن تنظيم الحفل، بانضمامه لأعضاء لجنة التحكيم، أو حضوره حفل الافتتاح، مستنكرا استغلال اسمه في مثل هذه المسابقات.

على صعيد أخر طرح سمسم شهاب فى الفترة الماضية أغنية "أزمة وهتعدى" على اليوتيوب من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر.