نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمسم شهاب ينفي انضمامه لفريق لجنة تحكيم مسابقة "مواهب أون لاين" في المقال التالي
على صعيد أخر طرح سمسم شهاب فى الفترة الماضية أغنية "أزمة وهتعدى" على اليوتيوب من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمسم شهاب ينفي انضمامه لفريق لجنة تحكيم مسابقة "مواهب أون لاين" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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