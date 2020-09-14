غازلت الفنانة نوال الزغبي محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نوال بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل لامع ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ووضعت ميكب هادئ يبرز ملامحها . وتباينت الكثير من التعليقات بالصورة متغزلين بها ومن أبرز التعليقات "قمر من يومك". يذكر أن آخر أعمال النجمة نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت"، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسود اللامع.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور الـ"إنستجرام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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