شاهد.. منة فضالي تشوق جمهورها لفيلم زنزانة 7

شوقت الفنانة منة فضالي جمهورها لفيلم زنزانة 7 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت منة فضالي الاعلان الرسمي لفيلم الزنزانة 7وعلقت قائلة : " فيلم زنزانه ٧ يوم ١٦/٩ في جميع دور العرض #شجن #منه_فضالي #زنزانه٧ ".

يذكر أن صناع فيلم "زنزانة 7" قرروا إلغاء العرض الخاص بعد أن كان من المقرر أن يقام فى سينما 6 أكتوبر يوم الثلاثاء المقبل.

فيلم "زنزانة 7" كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.