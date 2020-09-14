بشعر كيرلي .. صبا مبارك تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

وظهرت صبا مبارك في الصورة، بشعر كيرلي اسود منسدل على الأكتاف وبتشيرت أحمر.
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة صبا مبارك مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي : " ايه القمر دا " ، " ايه الحلاوة دي " ، " في قمر يطلع بليل".
كانت صبا مبارك عادت إلى الأردن في نهاية مايو الماضي، بعد فترة قضتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب إغلاق المطارات لأزمة فيروس كورونا.
والتزمت بعدها صبا بالحجر المنزلي، وجلست لفترة طويلة لا تخرج من مكانها، إلى أن أعلنت أنها اطمأنت على نفسها وأنهت فترة الحجر المنزلي.
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