أثار عدد كبير من النجوم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيجاتهم وفارق العمر بينهم ، لذا قرروا عدم التركيز على فرق العمر بينهم وبين أزواجهم، وفى السطور التالية نستعرض أبرز هؤلاء الفنانين.
علم دوت الخليج من مصدر خاص أن منة جاب الله خطيبة الفنان أمير شاهين تصغره في العمر بحوالي 12 عاما، وذلك بعد مرور أيام على إعلان خطوبتهما.
أمير شاهين ومنة جاب الله
وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ "عروس الجنة".
وأقيم حفل الخطوبة يوم الخميس الماضي في الساحل الشمالي بحضور عدد من نجوم الوسط الفني.
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وقامت "كساب" بالكشف عن فارق العمر بينهم فى أحد البرامج، مؤكدة أن حبهما كان أكبر من الوقوف عند تلك النقطة.
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وما لا يعرفه الكثير هو وجود فرق عمر كبير بين دينا وعمر، فهو يبلغ من العمر 55 عاما، بينما تبلغ دينا 32 عاما، أي أن فرق السن بينهما 23 عاما.
أما الفنانة الراحلة صباح، فقد تزوجت من فادى لبنان، رغم أنه يصغرها بأكثر من 25 عاما، وانتهت الزيجة قبل وفاتها بسنوات طويلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زواج النجوم لا يعترف بفارق العمر .. وأمير شاهين وخطيبته يصدمان الجمهور بالسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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