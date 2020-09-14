الليلة.. أحمد حلمى فى ضيافة برنامج صاحبة السعادة

يحل اليوم الفنان احمد حلمى ضيفا على برنامج صاحبة السعادة مع الاعلامية اسعاد يونس السعة 11 مساءا على DMC فى اولى حلقات الموسم الجديد وروجت اسعاد يونس للحلقة من خلال حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر وقال من خلال تغريدتها :" الليلة". الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة". وشارك في بطولة "خيال مآتة"، منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.

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