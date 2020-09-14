نجوم تعرضوا لانتحال صفحاتهم على السوشيال ميديا .. آخرهم محمد سامي

تعرض عدد كبير من نجوم الفن لانتحال شخصيتهم وسرقة حساباتهم الرسمية ، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وفى التقرير التالى نرصد لكم ابرز هؤلاء الفنانين :

المخرج محمد سامى

كان اخر هؤلاء الفنانين الذين تعرضوا لانتحال حساباتهم الرسمية، بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، المخرج محمد سامي، حيث تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ،بصفته وكيل المخرج محمد سامي، بسبب قيام مجهول بانتحال صفة المخرج على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وإنشاء صفحة وهمية باسمه، وتحدث مع بنات راغبات فى الدخول إلى عالم الفن، وطلب منهن صورًا عارية حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، ويطلب من آخرين مبالغ مالية للدخول للوسط الفنى.

عمرو دياب تعرضت صفحة الفنان عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى الاختراق أيضا، ونشرت الصفحة تدوينة عام 2014 تعلن ذلك: "تم اختراق الحساب الشخصي للفنان عمرو دياب علي موقع التغريدات (تويتر) ونشر دعوات للتصويت باتجاه معين على الدستور. واعتذرت إدارة صفحة الفنان عمرو دياب ، على ما حدث وتؤكد أن الفنان عمرو دياب مصر على موقفه بعدم توجيه الآراء تجاه موقف سياسي معين، واحترام جميع الاتجاهات الهادفة لبناء الوطن، وتعمل الإدارة الفنية الآن مع موقع (تويتر) على حل هذه المشكلة المؤقتة ولحين حل المشكلة برجاء عدم نشر أي تغريدات من حساب الفنان عمرو دياب على تويتر لحين الإعلان عن حل المشكلة.. شكرًا لتفهمكم".

عمرو يوسف