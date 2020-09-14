على البحر.. نسرين أمين تخطف الأنظار في إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة نسرين أمين فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة. وظهرت بها نسرين أمين، على البحر وارتدت كاش مايوه جذاب باللون الأزرق، ومطعم بمجموعة من النقوشات الجذابة. وجاءت التعليقات علي الفيديو كالتالي: - قمر يا نسرين - البحر وهواه -شكلك يجنن من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه مع قبعة تتناسب مع ظهورها. كما تركت شعرها الاسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تكشف جمالها.

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