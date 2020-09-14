نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تبهر متابعيها بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت المطربة لطيفة جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت لطيفة بالصورة مرتدية فستان أوف وايت وعلقت قائله :"يا حياتي أنا جمبك خلاص الدنيا ضحكتلي وأنا حالفة علي عيني إني ما اشوف الدنيا غير بعنيك". وعلق أحد المتابعين علي الصورة وكتب: أميرة الغناء العربي شو هالجمال. والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت في وقت سابق أغنيها "رد الباب وغرب" كلمات وألحان جمال عيسى، توزيع حمدي المهيري، وتبدأ كلمات الأغنية " يزي عاد وفك عليا __ ماعادش قلبي باغيك انت ياما عامل فيا ، اخطاني الله يهديك رد الباب وغرب لا تجيني لا تقرب برا اسال المجرب _ حبي صعيب عليك"، وبدأت لطيفة الأغنية بتحية جمهورها عن طريق كتابة جملة "إهداء إلى جمهوري العزيز سبب سعادتي" في بداية الأغنية.

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