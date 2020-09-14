بمكياج جريء.. إنجى المقدم تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

تحرص الفنانة إنجى المقدم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إنجى المقدم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو لها، ظهرت فيه بمكياج جريء أظهر جمال ملامحها، واعتمدت على فستان أبيض، وحازت الصورة على الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل «لعبة النسيان» الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.