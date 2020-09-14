نجوم يشكون قلة العمل والتجاهل الفني.. لوسي ويوسف شعبان الأبرز

منتجي وخرجي مصر بتشغيله برسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وقال فادى خفاجة خلال رسالته :"طيب ايه يا مخرجين ومنتجين مصر لو العبدلله بعد العمر ده كله مشتغلش فى مسلسل واتنين وتلاتة مين اللى يشتغل يا ولاد المهنة والاصول ". واضاف خفاجة :" ممكن اتحدى اى مخرج واى شركة انتاج بكفاءتى ودراستى وعمرى وخبرتنى " يشكو عدد كبير من الفنانين من قلة العمل الفترة الاخرة وكان اخر هؤلاء الفنانين فادى خفاجة الذى ناشد الفنان يوسف شعبان أعرب يوسف شعبان عن حزنه الشديد، لابتعاده عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، وهو وغيره من جيل الفنانين الكبار، وقال: “جيل الفنانين العظماء مركون”. الفنانة لوسى أيضا الفنانة الاستعراضية لوسي شكت من عدم تلقيها لأية عروض للمشاركة في الأعمال الدرامية خاصة. الفنان رشوان توفيق أكد الفنان رشوان توفيق أن السينمات العالمية، كالفرنسية، لا تتجاهل فنانيها الكبار بل تصدرهم كأبطال للأفلام السينمائية رغم كبر سنهم، وتقدم لهم موضوعات تتناسب مع أعمارهم وقيمتهم الفنية.

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