كريم محمود عبدالعزيز يكشف سبب موافقته الظهور في مسلسل "الاختيار"

أعرب الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بسعادته بمشاركته في مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي 2020، لـ النجم امير كرارة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "its show time"، المذاع على فضائية الـcbc،:"فكرة انك تعمل حاجة ليها علاقة بالبلد، ووطنية دي حاجة كويسة، وكمان بتبق علامة مرشفه في الـ cv.

وأضاف "عبدالعزيز" بأن سبب حبه لـ المشهد بأنه يوثق حادثة بشعة لـ الوطن، من غدر الجماعات الارهابية وقتلهم في الجنود.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني الذين ظهروا كـ ضيوف شرف في المسلسل، وهو من اخراج بيتر ميمي، وانتاج شركة سنيرجي.

