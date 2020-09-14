بكلمات مؤثرة.. خالد النبوي يحيي ذكرى وفاة والدته

أحيا الفنان خالد النبوي ذكري وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم.

حيث شارك خالد النبوي صورة تجمعه بوالداته الراحله عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وتذكرها بكلمات مؤثرة قائلاً :"أمي حبيبتي .. سنتين علي الرحيل وأنتي لسة النور اللي بينور الطريق.. كل يوم ابعتلك السلام وادعي لكي بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي وعملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل.. وحشتيني".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان خالد النبوي حاليًا في فيلم "قمر 14"، وهو بطولة غادة عادل، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، خالد أنور، مي الغيطي، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.