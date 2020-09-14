وعلقت انجى علاء على الفيديو، قائلة " النجمة القمر حبيبتي هبة مجدي ".
ورد ايضا الفنان يوسف الشريف عليها قائلا " الفنانة المبدعه هبه مجدي شكرًا جدًا وانتي طيبة وزوجك الفنان الجميل بخير يارب ودايمًا متألقين ".
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ فيديو خاص .. هبة مجدى تهنئ يوسف الشريف بــ عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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