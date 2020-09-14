بعد عملية تجميل أحمد سعد.. تعليق بذيء من ريم البارودي.. شاهد

أثار الفنان أحمد سعد جدلا كبيرا بعد خضوعه لعمليات تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعدما نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية.

وسخرت الفنانة ريم البارودي، زوجة أحمد سعد السابقة منه وكتبت تعليقا على حساب برنامج "عرب وود": "نفس الخلقة" مرفقة بـ لفظ بذيء.

وتقوم ريم البارودي بمهاجمة أحمد سعد في اللقاءات الصحفية والتلفزيونية بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب التي لم تسلم الأخيرة من تصريحات "ريم" النارية ضدها.

وكان أحمد سعد أعلن خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيبته علياء بسيوني.