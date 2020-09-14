شاهد.. أحمد فهمي يدعم معهد الأورام بالفيوم

قدم الفنان احمد فهمى الدعم لمركز الاورام بالفيوم عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور " انستجرام

و نشر احمد فهمي صور خلال مشاركتة وكتب معلقا : سعيد جدًا بتواجدي اليوم في الصرح الطبي العظيم مركز أورام الفيوم مع الدكتور صلاح ابو طالب رئيس مجلس إدارة المركز ونائب رئيس مجلس إدارة المركز ورئيس تحرير موقع الفجر الدكتور مصطفى ثابت وجميع الحضور وأهالي الفيوم الكرام.. لازم كلنا ندعم الصرح الطبي ده عشان يقدر يكمل في علاج مرضى السرطان.. وإن شاء الله مش هتكون آخر زيارة

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ويستعد أحمد فهمى لتصوير فيلمه الجديد "حلم سوسن" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة حيث تم الاستقرار بشكل نهائى على فريق العمل والمخرج.

ويشارك فى بطولة الفيلم مع أحمد فهمى كل من روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد وتأليف إيهاب بليبل وأحمد فهمى وأحمد الجندى والذى يقوم بإخراج الفيلم.

والفيلم تدور أحداثه فى اطار كوميدى حول حول عدد من المواقف التى يتعرض لها فى إطار فانتازى.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى هو مسلسل "رجالة البيت" والذى عرض فى رمضان الماضى وشارك فى بطولته اكرم حسنى وويزو وإخراج أحمد الجندى أيضًا.