أحمد سعد يطرح أغنية «بصرة»

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، للفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "بصرة" - Lyrics Video- . الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم. أغنية "بصرة" يقول مطلعها: كلنا زي بعض بصرة كلنا على بعض سماسرة عيان بيشيل فى ميت هيفيد بإيه يا حسرة محتاجين عمليات تجميل داخلية شفط غل وتكبير مخ وزرع قلب وتسليك نية يا ناس الدنيا ساطلة الناس من غير شرب ولا أنفاس

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