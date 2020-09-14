بعد تعليقها البذيء.. هجوم عنيف على ريم البارودي بسبب أحمد سعد

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة ريم البارودي بسبب تعليقها على صور الفنان أحمد سعد والتى ظهر فيها بشكل مختلف حيث خضع إلى عملية تجميل.

وجاء تعليق ريم البارودى مرفقا بلفظ بذيء وهو الأمر الذى دفع الكثير من المتابعين إلى مهاجمتها إلا أنها قامت بعد ساعات قليلة من حذف التعليق على الصورة.

وكان أثار الفنان أحمد سعد جدلا كبيرا بعد خضوعه لعمليات تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعدما نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية.

وسخرت الفنانة ريم البارودي، زوجة أحمد سعد السابقة منه وكتبت تعليقا على حساب برنامج "عرب وود": "نفس الخلقة" مرفقة بـ لفظ بذيء.

وتقوم ريم البارودي بمهاجمة أحمد سعد في اللقاءات الصحفية والتليفزيونية بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب التي لم تسلم الأخيرة من تصريحات "ريم" النارية ضدها.

وكان أحمد سعد أعلن خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيبته علياء بسيوني.