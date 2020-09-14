أميرة الإسماعيلية .. شغف البدايات قادها إلى إتقان الخط العربي

كتب ــ خالد بن خليفة السيابي:

بدأت الخطاطة أميرة الإسماعيلية شغفها بالخط العربي منذ الصغر، تشدها حروف الصحف والمجلات وتقوم بجمع قصاصات ومحاكاتها..ثم أخذتها الدراسة الجامعية بعيدا عن عالم الخط لضيق الوقت ولعدم وجود أستاذ بالجامعة مختص بالخط العربي. ولكن شغف الكتابة كان يلازمها وتحن إلى عالم المفردة والخط.

بعد التخرج الجامعي أصبحت تسابق عقارب الساعة لكي تتعرف على قواعد الخط العربي وأساسياته، حيث قامت بالمشاركة في حلقة عمل تخص هذا المجال وبعدها التحقت بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية وتتلمذت على يد الخطاط سلطان الراشدي وتعرفت على الكثير من أسرار الخط. واليوم أميرة تقدم حلقات عمل خاصة بخط الرقعة، للصغار والكبار ولغير الناطقين باللغة العربية. وحول طموحاتها وأهدافها تقول أميرة الإسماعيلية: المطالعة من أهم عوامل الاستمرار وهي الوقود الذي يدفع إلى أعلى المراتب، بداخلي طموح أن أقدم لنفسي ولأبناء بلدي الشيء الكثير، وأنا قادرة مع من سبقوني بالتجربة أن نكون مساهمين بدفع مسيرة الخط العربي بالسلطنة والتعريف به ومساعدة المواهب الصغيرة لتطوير قدراتها الفنية، وفي حقيقة الأمر من خلال تقديمي لكثير من حلقات العمل أحاول أن أغرس محبة هذا المجال بنفوس الأطفال، بحكم أنهم نواة المستقبل وثقتنا بهم كبيرة، وهم قادرون على تعزيز قدراتهم بالمطالعة والعلم والمعرفة.

وأضافت الإسماعيلية: أمنياتي كثيرة وأهمها توفير مساحة للخطاط العماني للتعبيرعن موهبته وتقديم أعماله للناس، وهذا لن يتسنى إلا بتوفير معارض بشكل دوري ومستمر، وأتمنى من الجهات المعنية مساعدتنا على البروز لكي نكسب ثقة أكبر شريحة في المجتمع، وهذا ينعكس على المواهب الصغيرة عندما تؤمن بهم أسرهم، وتصبح هذه الأسر عاملا مساعدا لتنمية مواهب أبنائها، ورسالتي لكل أب أن يكون عاملا مساعدا لتوهج ونجاح ابنه، سواء في مجال الفن أو حتى في باقي المجالات الأدبية والحياتية، وما دفعني بالمناشدة أننا نجد ونكتشف مواهب صغيرة مبدعة ولكن للأسف المحيط الأسري غير مساعد، ويصبح محيطا هادما لموهبة قادرة للوصول بعيدا في مجال الخط العربي. وأكدت الإسماعيلية أن السلطنة تملك مواهب عديدة ينقصها فقط الاستمرارية والعطاء وتوفير بيئة جاذبة لتعزيز مقدرتهم ومواهبهم الجميلة، وأنا على يقين تام بأن مجال الخط العربي سوف يعزز من مكانته بشكل أكبر، فقط علينا أن نؤمن بقدراتنا الفنية وندعم بعضنا البعض وأتمنى من كل أسرة تجد في أحد أطفالها الموهبة أن تدعمه وتساعده وتقدمه لذوي الاختصاص، وتركيزي على الأسرة بحكم قربي من الأطفال أستمع إلى قصصهم والعقبات التي تقف بطريقهم، وأيضا بحكم أن الأسرة هي البيئة الأولى لاحتضان هذه المواهب الصغيرة.