وظهر أمير كرارة في فيديو قائلا: كل سنة و انت طيب يا حبيبي وصاحبي وعشرة عمري ٣٠ سنة، وإن شاء الله تكون سنة جميلة عليك وعلى مراتك وشغلك".
اقرا ايضا :
و يحتفل الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده اليوم وقد احتفلت به زوجته إنجى علاء.
يصادف اليوم عيد ميلاد يوسف الشريف اليوم 14 سبتمبر بعيد ميلاده الـ42، حيث حقق يوسف نجاحًا لافتًا في الآونة الأخيرة من خلال تقديم العديد من الأعمال الدرامية المميزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عشرة 30 سنة .. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد يوسف الشريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.