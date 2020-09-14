قليل الأصل حتى فى صداقته حقير.. إنجى خطاب تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

الفنانة إنجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ". شاركتإنجى خطاب وعلقت إنجى خطاب على الصورة، قائلة " ابن الأصول حتي في عداوته شريف وقليل الأصل حتي صداقته حقير". وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهورها وجاءت التعليقات كالآتى: حلويااااات - صداع من كتر السمسمة - كلامك صح

وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.



وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.

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