بالعوامة البطة.. أحمد حاتم يمازح جمهوره بفيديو كوميدي

نشر الفنان أحمد حاتم فيديو كوميدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهر احمد حاتم بالعوامة البطة ،و جاءت التعليقات كالاتي:

احلي احمد حاتم، منور يا نجم ،نجم النجوم

وشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم الغسالة" مع هنا الزاهد ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

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كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".