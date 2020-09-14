جابت ورا.. ريم البارودي تهين أحمد سعد بلفظ بذيء وتحذف البوست

حذفت الفنانة ريم البارودى تعليقها على صور الفنان أحمد سعد بعد خضوعه إلى عملية تجميل والتى تم نشرها عبر حساب برنامج "عرب وود".

وجاء قرار ريم البارودى بحذف التعليق بعد الهجوم عليها بسبب تعليقها البذيء حيث قالت "الخلقة مهما عمل".

وسخرت الفنانة ريم البارودي، زوجة أحمد سعد السابقة منه وكتبت تعليقا على حساب برنامج "عرب وود": "نفس الخلقة" مرفقة بـ لفظ بذيء.

وأثار الفنان أحمد سعد جدلا كبيرا بعد خضوعه لعمليات تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعدما نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية.

وتقوم ريم البارودي بمهاجمة أحمد سعد في اللقاءات الصحفية والتليفزيونية بعد زواجه من الفنانة سمية الخشاب التي لم تسلم الأخيرة من تصريحات "ريم" النارية ضدها.

وكان أحمد سعد أعلن خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ونشر أحمد سعد، صورة ومقطع فيديو قصيرا عبر خاصة القصص (ستوري) على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها خلال عطلته الصيفية مع خطيبته علياء بسيوني.