حقيقة تدهور حالة المطرب العراقي حسين نعمة بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا

حسين نعمة من نجوم الطرب العراقي، تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا مع أكثر من شخص من أفراد أسرته، ويعتبر الفنان حسين نعمة من كبار نجوم العراق خلال فترة السبعينات والثمانينات والذين استطاعوا أن يؤثروا بشكل كبير في الفن العراقي.

إصابة الفنان حسين نعمة بفيروس كورونا

فراس السراي المنتج والمخرج العراقي كشف عبر حسابه على "انستجرام" إصابة الفنان والمطرب العراقي الشهير حسين نعمة وزوجته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، ولم يكشف المنتج العراقي عن تفاصيل أكثر عن حالة النجم الكبير فكتب فراس السراي: "إصابة الفنان الكبير حسين نعمة بفيروس كورونا مع زوجته ألف سلامة لطائر الجنوب وتاليها مع هذا الفيروس اللهم ربي انت ارحم الراحمين".

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تفاصيل الوضع الصحي للفنان العراقي حسين نعمة

علي الخالدي الإعلامي العراقي أكد كذلك إصابة الفنان الكبير حسين نعمة وزوجته بفيروس كورونا وذلك بعدما نشر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة قال فيها: "إصابة الفنان الكبير حسين نعمة بفايروس كورونا مع زوجته، ألف سلامة لطائر الجنوب"، بينما تردد أن هناك إصابة داخل أسرة الفنان العراقي حسين نعمة بالإضافة لإصابته هو وزوجته، وأن الحالة الصحية للفنان الكبير مستقرة ولا صحة لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج كما تردد منذ ساعات، وكانت أعراض فيروس كورونا قد بدأت في الظهور على الفنان العراقي خلال الأيام الماضية فخضع للفحوصات والتي أكدت إصابته بالفيروس، وكان الفنان العراقي الكبير قد مر خلال السنوات الماضية بوعكة صحية تسببت في دخوله إلى المستشفى وتلقي العلاج.

مسيرة الفنان العراقي حسين نعمة

حسين نعمة يعتبر النجم العراقي الثاني الذي يتم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا في أقل من 24 ساعة بعدما تم الكشف عن إصابة المخرج الكبير محمد شكري جميل الذي أصيب بالفيروس وتم نقله إلى المستشفى في العاصمة العراقية بغداد.

حسين نعمة من أبرز مطربي العراقي في فترة السبعينات والثمانينات وقد لقب بـ"طائر الجنوب" وهو من مواليد عام 1944 في مدينة الناصرية، وكان أول الأغاني التي قدمها للجمهور في عام 1969 وهي "يا نجمة" من كلمات الشاعر الراحل كاظم الركابي، وألحان الفنان كوكب حمزة، كما قدم مجموعة من الأغاني المميزة التي تحمل الطابع الريفي في الجنوب العراقي، ومن أبرز أغاني الفنان الشهير أغنية "سلم عليه" و"يا حريمه"، و"بين عليه الكبر" و"فرد عود".

حسين نعمة خاض كذلك تجربة العمل الإعلامي في عام 2008 حيث قدم برنامج " ساعة مع حسين نعمة" والذي تم بثه على إذاعة "راديو دجلة"، وقد تأثر العديد من نجوم الطرب في العراق أمثال الفنان كاظم الساهر، ومحمود أنور بتجربة الفنان حسين نعمة الغنائية ومسيرته الطويلة التي جعلته من أبرز نجوم العراق.