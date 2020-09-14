في عيد ميلاده الـ 46.. محطات أثارت الجدل في مشوار وائل كفوري بينها زواجه وطلاقه

وائل كفوري يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 46، فالنجم اللبناني وائل كفوري ولد بمثل هذا اليوم في 14 سبتمبر عام 1974، وانطلق بمشواره الفني قبل حوالي 26 عاماً من خلال برنامج "استديو الفن" وما يزال الى اليوم يتصدر الصفوف الأولى في عالم النجومية بمجال الغناء، بينما تخلل مشوار حياته العديد من المحطات المثيرة للجدل.

وبمناسبة عيد ميلاد وائل كفوري اليوم، نلقي الضوء معكم على أبرز المحطات المثيرة للجدل في مشوار حياته:

زواج وطلاق وائل كفوري

النجم وائل كفوري اشتهر بالتكتم على حياته الخاصة منذ خوضه عالم الشهرة، ليكتشف الجمهور من خلال التسريبات الصحافية مسألة زواجه في العام 2013، وظلت حياته الزوجية بعيدة عن الإعلام والأضواء إلا أن فجرت زوجته انجيلا بشارة مفاجأة عام 2019 وتحدثت عن خلافاتهما التي وصلت الى تلميحات بتعرضها للعنف الزوجي ورفض زوجها دفع النفقات لها مع ابنتها عقب انفصالها عنه بشكل رسمي، وتلا ذلك رفع الطرفين دعاوى قضائية ضد بعض الى أن توصل الطرفين نهاية 2019 لحل يرضيهما، ليسدل الستار على مشاكلهما ويتم الطلاق بهدوء.

إخفاء إبنتيه عن الإعلام

وائل كفوري من النجوم الذين يحرصون على إخفاء صور أبنائهم عن الإعلام ويثيرون الجدل بين الجمهور بهذا التصرف، فالنجم اللبناني يعتبر بأن حياته الخاصة ملك له وليست مباحة للجمهور، لكن رغم هذا الحرص الشديد، يتداول الجمهور بضعة صور مسربة لإبنتيه ميشال (مواليد عام 2012) وميلانا (مواليد عام 2016).

عيد ميلاد اسطوري لوائل كفوري

عقب طلاق وائل كفوري، فاجأ الجميع بإقامة احتفال أسطوري في منزله بمناسبة عيد ميلاده العام الماضي وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وهي المرة الأولى التي كان يحتفل بها بهذا الشكل، ما أثار الكثير من التساؤلات بعد فترة قصيرة من طلاقة وتوقع البعض ان يعلن زواجه الجديد في هذا الحفل بسبب أجوائه الاحتفالية خاصة مع دعوة صديقته الإعلامية جيسيكا عازار وشكوك حول علاقتهما العاطفية، إلا ان الطرفين نفيا ذلك وأكدا أنهما على صداقة وطيدة منذ سنوات طويلة.

وتظهر جيسيكا عازار برفقة النجم وائل كفوري في الكثير من المناسبات السعيدة لهما وتحرص على حضور حفلاته الغنائية.

علاقة وائل كفوري و نوال الزغبي

طيلة السنوات الفائتة لاحقت وائل كفوري أخبار متداولة عن قصة حب تربطه بالنجمة نوال الزغبي، خاصة بسبب تعليقاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي والغزل المتبادل بينهما في التصريحات الإعلامية إلا ان نوال حسمت الجدل خلال حلولها هذا العام ضيفة على برنامج "ضحك ولعب وجد" الذي يقدمه الإعلامي محمد القيس عبر شاشة MTV الفضائية اللبنانية، وردت على احتمال زواجها منه بالقول :"انا ووائل أصدقاء فقط.. محبتي له غير محبة الرجل للست، وبحسه صديق وأخ وبحب شوفه وأقعد معه وأغني وياه".