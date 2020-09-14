4 نجوم يتعرضون لحوادث مختلفة في يومين..إصابات وسرقة وتلف ممتلكات!

أحداث صعبة عاشها عدد من نجوم الفن خلال اليومين الماضيين، بعد تعرضهم لحوادث نتج عنها إصابتهم أو إصابة أحد من أفراد أسرتهم، أو حتى خسارتهم لبعض مقتنياتهم، حيث شاركوا الجمهور بالأحداث الحزينة التي عاشوها عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

عبد الرحمن الرمال يتعرض لحادث سير

كان في بداية هؤلاء النجوم، الإعلامي السعودي عبد الرحمن الرمال الذي يمتلك قناة خاصة بالسيارات على "يوتيوب"، حيث تعرض لحادث سير مروع خلال تجربته قيادة سيارة فيراري حديثة، وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من السيارة المحطمة.

وبالرغم من قوة الحادث، إلا أنه تردد من قبل المقربين من الإعلامي السعودي أنه لم يصب بأي أذى، وأن السيارة فقط دوت الخليج التي تدمر جزء منها.

وحرص عدد من جمهور الإعلامي عبد الرحمن الرمال على مساندته ومحاولة الاطمئنان عليه، بعد انتشار صور السيارة المحطمة ومقاطع فيديو له قبيل استقلاله لها.

إصابة دينا وابنها علي

الفنانة المصرية دينا تعرضت أيضًا لإصابة بأصابع يدها، اضطرتها للخضوع لعملية جراحية طارئة، وفي اليوم نفسه أصيب ابنها علي بيده أيضًا، حيث عبرت عن مدى استغرابها مما مرت به وابنها خلال اليومين الماضيين.

ونشرت دينا عبر حسابها على انستجرام، صورة ظهرت فيها وهي تضع يدها المصابة فوق يد ابنها المصابة أيضًا، وعلقت قائلة: "إمبارح علي صباعه اتعور وخيطه، وأنا كمان في نفس اليوم عملت عملية في صباعي"، وتلقت الدعم من قبل عدد من أصدقائها الذين حرصوا على الاطمئنان عليهما وتمنوا لهما الشفاء العاجل، ومن بينهم الفنانة نادية الجندي ومي سليم وهيدي كرم وبدرية طلبة وأيتن عامر وإنجي علي.

غرق منزل مها أحمد

الفنانة المصرية مها أحمد أقلقت جمهورها بالأمس، بعدما أعلنت غرق منزلها ون معرفة السبب، حيث كتبت عبر حسابها على انستجرام: "بيتي غرق مية ومش عارفين إيه السبب.. سترك يا رب"، وبعدها بساعات قررت نشر عدة صور من منزلها لتوثق بعض التلفيات التي تعرض لها المنزل بعد غرقه.

ونشرت مها أحمد صور أظهرت من خلالها تلف أرضية المنزل، وعلقت بقولها: "ربنا كريم.. الحمد لله"، ونالت تفاعل كبير من قبل الجمهور وبعض من أصدقائها الذين فسروا ما مرت به بأنها ربما تعرضت للحسد.

أكرم فريد يتعرض للسرقة والإصابة

المخرج المصري أكرم فريد تعرض للسرقة خلال تواجده في منطقة المهندسين، حيث قام شخصين يستقلان دراجة بخارية، بشد الحقيبة الخاصة به التي تحوي كل متعلقاته الشخصية، وأكد المخرج المصري أنه حاول المقاومة لكن سرعة واندفاع أصحاب الدراجة البخارية تسببت في انقطاع يد الحقيبة وسهولة سرقتها.

ولفت المخرج أكرم فريد أنه خلال مقاومته للسرقة تعرض للإصابة في يده، مشيرًا إلى أن تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها للسرقة بنفس الطريقة في نفس المنطقة، حيث كانت المرة الأولى منذ 6 أشهر فقط.