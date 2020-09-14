الليلة.. أحمد سعد ضيف عمرو أديب في برنامج "الحكاية"

يحل الفنان أحمد سعد اليوم ضيف عمر أديب في برامجه الشهير "الحكاية " المذاع علي قناة إم بي سي مصر. ومن المتوقع أن يتحدث عمرو سعد عن أخر أعماله ، وكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل واعمالة المقبلة. في سياق منفصل، أعلن الفنان أحمد سعد خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب: "النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هوا تاريخ يوم خطوبتي...حد فهم قصدي ايه؟".



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