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أحمد السبكي يروج لـ فيلم "توأم روحي"

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نشر المنتج أحمد السبكى بوستر فيلم " توأم روحى "  من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق السبكى قائلا " توأم روحي حاليًا بجميع سينمات مصر ".


وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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