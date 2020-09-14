أحمد السبكي يروج لـ فيلم "توأم روحي"

نشر المنتج أحمد السبكى بوستر فيلم " توأم روحى " من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلق السبكى قائلا " توأم روحي حاليًا بجميع سينمات مصر ".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى تشويقى حول شاب يتعرض لعديد من المواقف الصعبة فى حياته ونرى كيف يتعامل معها.

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