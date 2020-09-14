بعد مرور شهر ونصف .. ألبوم إليسا صاحبة رأي يحقق مشاهدات ضعيفة

ولم تتجاوز نسب مشاهدات الأغاني الـ 15 مليونا، وهو رقم قليل مقارنة بالملايين التي حققتها البومات اليسا في السنوات الماضية واخرها البوم " الى كل اللي بيحبوني".
ويعود السبب إلى وقوع انفجار مخزن مرفأ في العاصمة اللبنانية بيروت بعد ايام قليلة من طرح البوم اليسا الاخير، لتوقف النجمة اللبنانية احتفالها بمشروعها الفني الجديد وكذلك الحملة الترويجية والدعائية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
حققت أغاني البوم " صاحبة رأي" نسب مشاهدة ضعيفة مقارنة بالبومتها السابقة واخرهم " الى كل اللي بيحبوني"، وخاصة أن اليسا من الفنانات العربيات الاعلى استماعا ومبيعا في الشرق الأوسط.
وتعد اغنية صحابة رأي هي الاعلى استماعا بـ 6 ملايين مشاهدة فقط على موقع يوتيوب.
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